Пляжные дворы планируют организовать в Москве

Пляжный двор планируют организовать в московском Митино Фото: Елена ВОРОБЬЕВА

Пляжная тема - именно такую концепцию планируют реализовать в нескольких дворах многоквартирных домов ЖК «Аквилон Митино». О новой концепции благоустройства пресс-служба Москомархитектуры.

Предполагается, что пляжная тематика заключается в создании панда-парка, песчаного покрытия, площадок для пляжных видов спорта и лаунж-зонах. Общая площадь благоустройства такого типа в Митино составит почти три гектара.

Всю новую зону расположат вдоль реки Сходня - здесь обустроят променад длиной порядка трети километра с лаунж-зонами и лежаками. А поглубже, чуть дальше от воды, будут построены тихие и спортивные зоны, обустроены цветники и городской огород. Из спортивных объектов здесь планируется построить баскетбольную и футбольную площадки, зону для йоги, поставить столы для настольного тенниса, а также зоны с тренажерами. Для детей возведут панда-парк.

Для большинства конструкций и МАФов будет использовано натуральное дерево, территорию у воды засыплют песком, а по другую сторону от променада обустроят озеленение, альпийские горки, валуны и прочее. Проект должен быть закончен в 2023 году.

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