Пьяный автомеханик починил брошенные на улице в Москве старенькие «Жигули» и угнал их

Угонщик предварительно починил автомобиль Фото: ГУ МВД по Москве

На Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы приезжий автомеханик, будучи нетрезвым, угнал старенькие поломанные «Жигули», брошенные владельцем на улице без аккумулятора. Об этом сообщает МВД Медиа. При этом 25-летний гость столицы, несмотря на свое состояние, умудрился их починить, прихватив работающий аккумулятор из другого автомобиля.

Так как окно со стороны водительского сиденья было открыто, попасть в автомобиль не составило труда. Катался мужчина недолго - его быстро вычислили по кадрам камер видеонаблюдения и задержали.

- Следствием ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, отмечается в сообщении.

Отремонтированные «Жигули» забрали, в дальнейшем их вернут хозяину. Общий материальный ущерб от действий предприимчивого автомеханика составил 52 тысячи рублей.

Ранее KP.RU сообщил об угоне спорткара стоимостью 8 млн рублей в Москве. Неизвестный несколько часов катался на автомобиле, а затем решил его вернуть.