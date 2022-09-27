Спрос на аренду жилья в Москве упал после объявления мобилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве после объявления мобилизации упал спрос на аренду жилья. Об этом сообщает РБК. По данным разных аналитических групп, активность арендаторов снизилась в среднем на 15 процентов.

Так, по данным портала «Циан», запросы на аренду квартир в Москве после объявления 21 сентября в России частичной мобилизации снизились на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Похожая статистика и у агентства «Этажи». По оценке экспертов, спрос на аренду в Москве сейчас на 10% ниже, чем в начале сентября, и на 15% ниже аналогичного периода 2021 года.

При этом спрос на съем элитной недвижимости в столице снизился более резко: сразу в два раза.

Эксперты также считают, что те, кто собирались купить квартиру, в основном отложат покупку, чтобы придержать крупную сумму денег до лучших времен.

Тем временем в столице мобилизационные сборы проходят по плану, без особо социального напряжения. Об этом писал KP.RU со ссылкой на заместителя военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева.