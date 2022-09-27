Доброе дело для самых юных: в Детском Елизаветинском хосписе открылся реабилитационный центр

Фото: пресс-служба Елизаветинского детского хосписа

Елизаветинский детский хоспис в Истре четвертый год оказывает медицинскую, психологическую и духовную помощь неизлечимым больным детям и их родным. Теперь в хосписе появился еще и современный реабилитационный центр.

- Мы хотим, чтобы здесь были разные варианты помощи для детей. Реабилитационные программы для неизлечимо больных детей помогут улучшить их качество жизни, - рассказала Светлана Бесфамильная, директор ЧУЗ «Детский Елизаветинский хоспис».

Специально для реализации реабилитационных программ было построено новое здание, где оборудовали три зала для лечебной физической культуры, создан бассейн с функцией гидромассажа, а также кабинеты для общения с психологами, логопедами, для проведения семейных мастер-классов.

- Паллиативные дети лишены возможности реабилитации, так как паллиативный статус исключает получение бесплатной реабилитации. Некоторые мамы отказывались от данного статуса, чтобы сохранить для ребенка реабилитацию, - рассказала Ирина Ершова, главный врач ЧУЗ «Детский Елизаветинский хоспис».

Фото: пресс-служба Елизаветинского детского хосписа

В Московской области около 500 детей находятся в реестре паллиативной помощи. Сейчас для родителей значительно облегчится процедура по уходу и развитию, так как в новый реабилитационный центр можно будет попасть, не записывавшись в хоспис. Ребенка можно будет привезти на занятие по плаванию или на консультацию к психологу и не оставлять в центре. А при необходимости оставить на несколько дней для прохождения комплексных процедур.

- Люди хотят к нам, записываются и ждут встречи с нашим медицинским персоналом, психологами и командой, - сказала Ольга Хозяинова, заместитель директора ЧУЗ «Детский Елизаветинский хоспис».

Новый реабилитационный центр сразу создавался с удобными подъездами, с уютной зоной ожидания для родителей. Подняться с коляской на второй этаж можно не только на лифте, но и по удобному пандусу на улице. Благоприятно способствует и место с красивой природой.

Елизаветинский детский хоспис может одновременно принять 20 семей с неизлечимо больными детьми. Многие удивляются тому, что видят, когда впервые попадают в это место. В хосписе современное оборудование, яркие комнаты, много игрушек, здесь играет музыка, с детьми дурачатся клоуны. Дети радуются каждому мгновению, они не знают о реальных проблемах. Отвлечься от заботы о тяжелобольном ребенке здесь могут и родители. На территории хосписа есть православный храм.

Фото: пресс-служба Елизаветинского детского хосписа

- Всякое доброе дело идет от души и сердца. Оно приносит пользу нашим ближним, нашему Отечеству, а особенно тем, кто в этой помощи остро нуждается, - сказал епископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Открытие реабилитационного центра стало для детей настоящим праздником – на настоящем вертолете прилетели Крокодил Гена и Чебурашка, которые привезли целый ящик мороженого и раздали всем любителям десертов. А цирковые артисты показали, как дрессированные кошки умеют перепрыгивать через кольца и выполнять различные трюки. Участниками большого праздника стали и сами дети, с лиц которых не сходили улыбки.

Елизаветинский детский хоспис продолжает совершенствовать систему и помогать детям жить полной жизнью то время, что им осталось. У таких детей нет времени ждать, поэтому взрослые и спешат делать добро, не откладывая на потом.