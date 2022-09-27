В Подмосковье обновили 23 км ведущих к туристическим жемчужинам дорог

С начала года обновили самые популярные у туристов региональные дороги в шести округах Подмосковья Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Ведущие к важнейшим достопримечательностям Подмосковья восемь дорог общей протяженностью 23 км отремонтировали с начала года в регионе, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. По оценке экспертов Минтранса, ремонт сделал более комфортными поездки для полумиллиона человек.

Дороги находятся на территории шести городских округов. В Можайске привели в порядок дороги «Можайское шоссе – ст. Бородино» и «Бородино – Колоцкое», по которым можно добраться до Бородинского поля.

Поездка до Нового Иерусалима и скита патриарха Никона стала удобнее и безопаснее после ремонта участка Волоколамского шоссе от СНТ «Гидротехник» до поворота на поселок Первомайский.

Рядом с Коломенским кремлем отремонтировали пару улиц. К памятнику «Героям Панфиловцам» в Волоколамском округе теперь ведет обновленная трасса «Юрьево – Дубосеково». К мемориальному комплексу «Бутово» проезд стал удобнее благодаря работам на «М-2 Крым – Боброво» в Подольске, а в Одинцовском округе покрытие обновили на автодороге «Можайское шоссе – ст. Голицыно», по которой можно добраться до усадьбы Большие Вязёмы.

Кроме того, еще идет ремонт на 20-километровом участке дороги «Серпухов - Данки - Турово», которая проходит через территорию Приокско-Террасного заповедника.

- Хорошее качественное покрытие – это не только обеспечение комфортного проезда для местных жителей, но и повышение привлекательности туристических объектов, - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее KP.RU сообщил, что на дорогах Московской области установили свыше 12 тысяч новых дорожных знаков.