Собянин: отопление включено во всех жилых домах и соцобъектах Москвы

Сергей Собянин напомнил москвичам о работе горячей линии по вопросам отопления и заявил, что обращения, которые поступают на нее, рассматриваются в течение часа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 27 сентября отапливаются все многоквартирные дома и объекты социальной сферы, написал в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что теперь постепенно включают отопление и на промышленных предприятиях - по мере поступления заявок от их руководства.

Для оперативного решения вопросов, связанных с отопительным сезоном, создана горячая линия. Сообщить о проблеме можно по телефону +7 800 100-23-29.

- Сообщения рассматриваются в течение одного часа, - уточнил в своем посте Сергей Собянин.

В этом году из-за непривычно холодного начала осени отопление в дома и соцобъеты дали раньше традиционного срока. Так, школы, детсады и поликлиники начали подключать к подаче тепла с 5 сентября, жилые дома - с 18 сентября.

Сейчас отопление получают 34,5 тысячи домов столицы. В течение года в 1,4 тысячи из них провели капитальный ремонт тепловых коммуникаций.

ТЭЦ Москвы обладают резервными запасами топлива. Их объем позволит теплогенерирующим объектам работать автономно на протяжении недели.

Как сообщал KP.RU ранее, некоторые жилые дома получили тепло еще 17 сентября - до официального старта сезона.