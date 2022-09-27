Спецборт МЧС доставил 15 пострадавших при стрельбе в ижевской школе в Москву

Ил-76 оборудован необходимым для перевозки пациентов в тяжелом состоянии. Фото: МЧС России

Санавиация МЧС России доставила в Москву двух взрослых и 13 детей, которые получили ранения и травмы во время стрельбы в ижевской школе 26 сентября, сообщили в ведомстве. Большинство пациентов находится в тяжелом состоянии. Помогать им теперь будут столичные врачи.

Как сообщал KP.RU ранее, оборудованный всем необходимым для перевозки пациентов Ил-76 вылетел в Ижевск накануне днем. Он доставил к месту происшествия врачей отряда Центроспас МЧС России, психологов Центра экстренной психологической помощи и специалистов Минздрава.

ЧП в школе № 88 в Ижевске произошло утром 26 сентября 2022 года. В результате стрельбы, устроенной бывшим учеником этого учреждения, погибли 17 человек. Сам стрелок покончил с собой на месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.