Врачи онкоцентра в Подмосковье удалили «опухоль-невидимку» из кишечника пациента

Врачи подмосковного онкоцентра удалили «опухоль-невидимку» из кишечника пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили «опухоль-невидимку» из кишечника 63-летнего пациента. Новообразование пряталось между скрученных складок толстой кишки. Под ее воздействием один сегмент кишечника затянуло в просвет другого, рассказали в министерстве здравоохранения Подмосковья.

Мужчина жаловался на продолжительный запор и боли в животе. Диагностика выявила частичную непроходимость кишечника и его инвагинацию. Такая патология очень редка, особенно для взрослых пациентов, чаще она возникает у грудничков. Во взрослом возрасте ее могут спровоцировать полипы и опухоли. Новообразование нашли между скрученных складок толстой кишки.

В результате образовался мешок длиной около 20 см, который нарушил работу органа и начал вызывать проблемы со здоровьем. Опухоль диагностировали в ранние сроки, и прогноз по лечению пациента благоприятный, рассказали в Московском областном онкологическом диспансере Владимира Баланюка.

Ранее KP.RU писал, что врачи Подмосковья спасли пациента с 30-сантиметровым ножом в сердце.