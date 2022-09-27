Анастасия Ракова рассказала о новых подходах во взаимодействии воспитателей и учителей начальных классов

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова посетила Центр современной методики дошкольного и начального образования. Фото: Кристина КОЗУЛИЦЫНА.

В московской системе дошкольного образования работают более 45 тысяч человек. Для повышения квалификации педагогов в столице открыли Центр современной методики дошкольного и начального образования. По словам вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, педагоги детских садов будут в нем активно сотрудничать с учителями начальных классов. Тем самым детям будет облегчен процесс адаптации при переходе из детсада в школу. Об этом Анастасия Ракова рассказала 27 сентября в ходе визита в центр.

«В Москве работают более 45 тысяч работников дошкольного образования. От каждого из них зависит освоение ребенком первых жизненных навыков и во многом дальнейший путь юных москвичей. Родителям важно быть уверенными в качестве подготовки этих специалистов. Для повышения их компетенций мы открыли Центр современной методики дошкольного и начального образования. В этом центре воспитатели обучаются новым практикам и обмениваются опытом с коллегами, - отметила Анастасия Ракова. - Тесная связь дошкольного образования со школьным помогает формировать систему преемственности при подготовке детей к 1 классу. Это делает процесс адаптации ребенка к школе легче, открывает новые возможности для учителей начальных классов и упрощает жизнь родителям».

Каждую неделю в Центре проводятся тренинги на самые разнообразные темы. Педагоги обсуждают основы читательской и математической грамотности детей и учатся применять в детских садах STEM-технологии. STEM – очень перспективное направление: это программа обучения, сочетающая занятия естественными науками, технологией, инженерией и математикой.

«Чтобы каждый ребенок получал качественное образование, а родители были уверены в компетенциях учителей начальных классов, в Москве формируется единая система профессиональных требований для учителей и воспитателей. В их числе - умение формировать у детей основы математической, читательской и естественно-научной грамотности. А прохождение педагогами специальных тренингов и демонстрация высоких результатов работы смогут подтвердить их профессиональный статус», - подчеркнула Анастасия Ракова.

Центр современной методики дошкольного и начального образования открылся в январе 2022 года. За прошедшие месяцы в тренингах на его площадке приняли участие более 3,6 тысяч педагогов из 307 учреждений образования – московских школ и детских садов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в школы Москвы этой осенью пошло рекордное число первоклассников - 119 тысяч человек. Всего в новом учебном году в детские сады и школы столицы пришли около 1,6 миллиона детей - на 500 тысяч больше, чем в 2010 году, когда столичное образование поставило очередной рекорд. В дошкольных группах детского сада обучаются 426 тысяч малышей. Сейчас местами в детсадах обеспечены все юные москвичи в возрасте от 2 лет 4 месяцев до 7 лет, в большинстве районов – начиная с 2 лет 2 месяцев.