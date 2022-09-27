Директор московской школы рассказал о своём решении добровольно мобилизоваться

Директор московской школы №1794 Александр Чуфистов решил добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных сил РФ. Фото: соцсети.

Директор московской школы №1794 и муниципальный депутат от «Единой России» Александр Чуфистов принял решение пойти добровольцем в Вооруженные силы России. В эфире телеканала «Москва 24» он рассказал, почему считает своим долгом мобилизоваться. По словам Александра, в его семье все мужчины служили в армии – он сам, отец, старший брат. Поэтому сейчас он решил добровольно пойти защищать Родину.

- Изначально принял решение, что отправлюсь служить в Вооруженные силы. У меня служил отец, у меня служил старший брат, я служил. И вот 29 сентября я отправляюсь в распоряжение Вооруженных сил Российской Федерации, - рассказал Александр Чуфистов.

В ходе частичной мобилизации москвичи все чаще вызываются служить добровольцами. Так, о своем решении добровольно пойти служить 27 сентября объявила врач Жанетта Бахова. Московский медик рассказала журналистам, что по своей воле вступает в Вооруженные силы РФ, чтобы помогать коллегам в зоне проведения специальной военной операции.

«Я хотела давно помочь, когда был коронавирус, мы тоже работали в госпитале. Когда объявили мобилизацию, я решила пойти помогать. Я поддерживаю тех, кто не убегает, а остается и помогает», - подчеркнула Жанетта Бахова.

Ранее стало известно, что в Москве открылись временные пункты мобилизации. Они начали свою работу в Музее Москвы, на ВДНХ и в Театре Романа Виктюка. Дополнительные мобилизационные пункты в столице открываются для удобства горожан. Они позволят обеспечить комфортные условия для мобилизованных граждан и помогут оградить от беспокойства москвичей, проживающих в непосредственной близости от действующих военкоматов. Места для временных резервных пунктов мобилизации выбирались с учетом наличия помещений, необходимых для комфортного пребывания в них посетителей, транспортной доступности, а также близости к уже работающим военкоматам.

Для удобства от зданий военкоматов, к которым приписаны мобилизованные, будет организован транспорт. Он будет перевозить получивших повестки горожан к временным пунктам мобилизации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные военнослужащие будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Меры поддержки распространяются на военнослужащих, призванных военным комиссариатом Москвы на военную службу по мобилизации.