Замвоенкома Москвы заявил о незамедлительном рассмотрении жалоб мобилизованных ошибочно

Если вы считаете, что вас или вашего близкого призвали по ошибке, звоните на горячую линию

Жалобы на нарушение норм закона при частичной мобилизации в столице рассматриваются в кратчайшие сроки, заявил ТАСС заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

Принимают такие сообщения на горячей линии правительства столицы. Там выделены отдельные линии для вопросов, связанных с частичной мобилизацией.

Обратиться можно по телефонам: 8-926-844-26-26 или 8-495-957-0332, пишет «Российская газета». Первый номер доступен каждый день, второй - только в будние дни.

Ранее KP.RU сообщил, что в Подмосковье в рамках частичной мобилизации призвали жителя Рузского городского округа, который растит и содержит пятерых несовершеннолетних детей от двух браков. Мужчину вернули домой только после вмешательства главы округа, который также пообещал выяснить, кто из сотрудников военкомата нарушил закон.