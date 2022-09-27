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Общество27 сентября 2022 15:24

Замвоенкома Москвы заявил о незамедлительном рассмотрении жалоб мобилизованных ошибочно

Сообщить о подобных фактах можно на горячую линию
Ирина РЕБРИКОВА
Если вы считаете, что вас или вашего близкого призвали по ошибке, звоните на горячую линию

Если вы считаете, что вас или вашего близкого призвали по ошибке, звоните на горячую линию

Жалобы на нарушение норм закона при частичной мобилизации в столице рассматриваются в кратчайшие сроки, заявил ТАСС заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

Принимают такие сообщения на горячей линии правительства столицы. Там выделены отдельные линии для вопросов, связанных с частичной мобилизацией.

Обратиться можно по телефонам: 8-926-844-26-26 или 8-495-957-0332, пишет «Российская газета». Первый номер доступен каждый день, второй - только в будние дни.

Ранее KP.RU сообщил, что в Подмосковье в рамках частичной мобилизации призвали жителя Рузского городского округа, который растит и содержит пятерых несовершеннолетних детей от двух браков. Мужчину вернули домой только после вмешательства главы округа, который также пообещал выяснить, кто из сотрудников военкомата нарушил закон.