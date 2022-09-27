Вильфанд назвал лето 2022 года в Москве самым светлым за всю историю наблюдений

Прошедшее лето в Москве названо самым ярким за всю историю наблюдений за погодой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшее лето 2022 года стало самым светлым за всю историю наблюдений за погодой в Москве. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

По словам ученого, лето 2022 года было самым светлым в Москве. Облачности было так мало, что период с июня по август обязательно войдет в историю наблюдений за погодой в столице.

«В среднем каждый день солнце светило 11 часов. Это очень много», - сказал он.

Однако это не все рекорды ушедшего лета - 2022 год также может стать одним из самых жарких в Москве. По словам Вильфанда, он войдет в десятку с вероятностью в 99%.

Ранее KP.RU сообщал о том, что осень 2022 года также отличилась, демонстрируя рекордное количество осадков. Например, 24-25 сентября за одни сутки в Москве выпало до 85% от месячной нормы дождей.