На ВДНХ открылся резервный пункт мобилизации

Мобилизационный пункт разместился в одном из павильонов ВДНХ. Здесь получившие повестку граждане проходят медкомиссию и оформляют необходимые документы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На ВДНХ открылся временный резервный пункт мобилизации. Он объединил три военных комиссариата столицы - Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Мобилизационный пункт разместился в одном из павильонов ВДНХ. Он организован по типу «одного окна».

По словам корреспондентов канала «Москва 24», здесь получившие повестку граждане проходят медкомиссию и оформляют необходимые документы. В павильоне много просторных и комфортных помещений, где у мобилизованных есть возможность сфотографироваться на память и попрощаться с близкими.

Кроме получивших повестку жителей города в пункт приходят и добровольцы. Они по собственной инициативе записываются в ряды вооруженных сил. Атмосфера на пункте призыва царит патриотичная: некоторые горожане читают стихотворения и исполняют песни военных лет.

Ранее в Москве открылись и другие временные пункты мобилизации. Они начали свою работу в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Дополнительные мобилизационные пункты в столице открываются для удобства горожан. Такие временные помещения позволяют обеспечить комфортные условия для мобилизованных граждан и помогают оградить от беспокойства москвичей, проживающих в непосредственной близости от действующих военкоматов. Места для временных резервных пунктов мобилизации выбирались с учетом наличия просторных помещений, необходимых для комфортного пребывания в них посетителей, транспортной доступности, а также близости к уже работающим военкоматам.

Для удобства от зданий военкоматов, к которым приписаны мобилизованные, организован специальный транспорт. Он перевозит получивших повестки горожан к временным пунктам мобилизации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. По решению правительства России, за всеми, кто проходит по частичной мобилизации, сохранятся их рабочие места. Вернувшись, люди смогут вновь приступить к своим обязанностям.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные военнослужащие будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Меры поддержки распространяются на военнослужащих, призванных военным комиссариатом Москвы на военную службу по мобилизации, а также отобранных военным комиссариатом Москвы, московским пунктом отбора на контрактную службу и заключивших контракты о прохождении военной службы с Минобороны России.