Ефимов: Город получил более миллиона медицинских изделий московского производства

В Москве работают заводы, изготавливающие медицинские изделия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москвичи с различными заболеваниями получают от города бесплатно многие препараты и материалы для лечения и реабилитации. Среди них - пациенты со стомой. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, для обеспечения их медицинскими изделиями столичные власти заключили в конце 2019 года офсетный контракт с компанией «Гемамед». Она является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Предприятие инвестировало миллиард рублей в запуск инновационного производства медизделий в ОЭЗ. А город обязался проводить их закупки в течение восьми лет.

«Общая стоимость продукции оценивается в 8,6 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - В январе – августе этого года производитель поставил в лечебные учреждения столицы более миллиона медицинских изделий на сумму 388 миллионов рублей».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что компания готова почти целиком взять на себя поставки необходимых изделий для столичных пациентов со стомой. При этом готовится расширять выпуск продукции и для других регионов страны. Известно, что в будущем году предприятие поставило своей целью выход на полную производственную мощность. Это означает выпуск 5,5 миллиона единиц продукции по 44 наименованиям в год.

«С 2024 года производственные мощности предприятия смогут покрывать 76 процентов спроса на эти товары в России», – уточнил глава ведомства.

Напомним, офсеты оформляются прежде всего в социально важных для города сферах. Например, сейчас действуют четыре таких контракта в медицине. Вложения в эти проекты в целом достигли 10,8 миллиарда рублей.

ВАЖНО

Резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» признаны 90 работающих там высокотехнологичных компаний. Для них обеспечены благоприятные условия ведения бизнеса, среди которых, к примеру:

- освобождение на 10 лет от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов;

- уменьшенная до двух процентов ставка налога на прибыль;

- отмена таможенных налогов и сборов за ввозимые компаниями товары и оборудование.