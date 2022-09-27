Врач Ярцева посоветовала россиянам проветривать помещения, чтобы избежать головных болей Фото: Олег УКЛАДОВ

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала россиянам о необходимости проветривать помещения несколько раз в день.

По ее словам, это позволит человеку избежать головокружения и головной боли.

- Проветривать надо время от времени, чтобы кислород поступал. Все индивидуально, но это точно стоит делать регулярно, несколько раз в день,- рассказала эксперт сайту "Москва 24".

Ярцева также предупредила, что при длительном отсутствии свежего воздуха в квартире человек может чувствовать себя хуже. В частности, это может обернуться появлением головных болей и головокружений. Кроме того, регулярное проветривание поможет снизить концентрацию бактерий и вирусов в квартире, заключила специалист.

Ранее сообщалось, что проветривание защищает от ковида надежнее, чем маски. Все дело в том, что высокой концентрации вируса во вдыхаемом воздухе можно не допустить, если открывать чаще форточки, не встречаться в закрытых помещениях.