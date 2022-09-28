Желтый уровень опасности из-за дождя и порывистого ветра объявили в Московском регионе 28 сентября 2022 года

Желтый уровень опасности из-за дождя и порывистого ветра объявили в Московском регионе Фото: "КП" Архив

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра до 15 метров в секунду. В столице предупреждение будет действовать до восьми вечера 28 сентября, а в области – с 09:00 до 21:00 28 сентября, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Кроме того, в Московской области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Предупреждение будет действовать до 12:00 28 сентября.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов социально-экономической деятельности.

Ранее KP.RU сообщал, что по прогнозу синоптика «Метео» Александра Шувалова, ливни в Москве сменятся потеплением в среду 28 сентября. При этом уже в четверг максимальная температура воздуха составит +16 градусов. Однако специалисты центра «Фобос» советуют москвичам ждать бабье лето только после 5 октября.