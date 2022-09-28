Сезон работы фонтанов завершится в Москве 1 октября 2022 года

Сезон работы фонтанов завершится в Москве 1 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 1 октября завершится сезон работы фонтанов. Специалисты выключат сооружения, промоют специальным раствором, демонтируют оборудования и приступят к их консервации на зиму, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

Уточняется, что фонтаны со сложными инженерными конструкциями и декором защитят на зиму специальными конструкциями. Например, металлические щиты установят на фонтанах «Пушкинский» и «Репинский», а сухие фонтаны закроют специальными экранами. При этом плавающие сооружения на Братеевском пруду и Обводном канале демонтируют.

Зимой фонтаны начнут готовить к новому сезону. В них проверят и по необходимости заменят насосы, фильтры, струеобразные детали, сделают диагностику гидравлики, проведут работы всех систем коммуникации.

В Москве установлено около 600 фонтанов, среди них есть как традиционные, так и плавающие, музыкальные, сухие, светодинамические.

Ранее KP.RU сообщал, что цветники в Москве начали готовить к зимнему сезону. Работники КГХ проводят подкормку растений, обрабатывают их от болезней, а после клумбы засыпают древесной щепкой.