Москвичам рассказали, как заключить брак, если жениха забрали на службу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в связи с частичной мобилизацией брак можно заключить сразу после подачи заявления, сообщили в пресс-службе Управления столичного ЗАГС. При наличии особых обстоятельств Семейный кодекс РФ позволяет провести церемонию в день обращения.

«Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, то есть руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления», — добавили в сообщении.

Уточняется, что сроки регистрации сократят в том случае, если на руках у жениха будет повестка, справка или извещение о призыве на военную службу по частичной мобилизации ВС РФ. Документ должны выдавать в военном комиссариате.

Ранее KP.RU сообщал, что подмосковный ЗАГС объяснил правила сокращения сроков регистрации браков при призыве. Влюбленный могут пожениться в день обращения, если жених попадает под мобилизацию. С собой нужно принести заявление, документ, удостоверяющий личность, квитанцию об оплате госпошлины, повестку, а также свидетельство о расторжении брака и свидетельство о рождении детей (при наличии).