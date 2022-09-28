Три самостроя снесли около метро «Окская» на юго-востоке Москвы

Владелец строений сам их убрал по требованию контрольного ведомства. Освободившуюся территорию уже привели в порядок. Фото: Shutterstock

Во время обследования Юго-Восточного округа столицы специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, обнаружили самострой. Один из предпринимателей незаконно разместил около станции метро «Окская» сразу три строения - шиномонтаж, кофейню и киоск с табачными товарами. При этом никаких разрешений он не оформлял и вообще не имел права ставить здесь подобные сооружения.

«Общая площадь объектов составила 98 квадратных метров, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Эта территория возле станции метро «Окская» предназначена для беспрепятственного передвижения пешеходов и не предусматривает размещения каких-либо строений».

Владелец строений сам их убрал по требованию контрольного ведомства. Освободившуюся территорию уже привели в порядок.