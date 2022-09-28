Мошенник подвез жителя Москвы до дома и взял на него кредит на сумму 150 тысяч рублей

Подвозивший москвича мошенник взял на него кредит на 150 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Москвы стал жертвой мошенника, когда добирался до дома автостопом. Водитель оформил кредит на своего пассажира на 150 тыс. рублей и заверил, что крупную сумму перечислили знакомые. Доверчивый москвич обналичил эти деньги и отдал аферисту, пишет «МВД Медиа».

Потерпевший решил добраться до дома автостопом. Его согласились довезти двое мужчин. Во время поездки один из них попросил помощь в обналичивании собственных денег. Как объяснил мужчина, его карта не работала.

Пассажир поверил и передал свой телефон якобы для перевода денег. В это время злоумышленник оформил кредит на 150 тыс. рублей, а владельцу сообщил, что эти деньги перевели его знакомые, их надо обналичить. Не заподозрив ничего плохого, потерпевший на заправке в Зеленограде через банкомат снял деньги и передал их аферисту. То, что его обманули, москвич понял только спустя несколько дней.

Подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний местный житель. Деньги мужчина уже потратил. По признакам мошенничества со значительным размером возбуждено уголовное дело. Фигуранта пока что отпустили под подписку о невыезде.

Ранее KP.RU писал о случае, когда житель Москвы за два месяца отдал телефонным мошенникам 14 млн рублей.