Добровольцы и мобилизованные граждане продолжают прибывать в военкоматы Москвы

Добровольцы продолжают прибывать в военкоматы Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобилизованные граждане и добровольцы продолжают прибывать в военные комиссариаты города Москвы. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как отмечается, большинство прибывает для уточнения документов воинского учета самостоятельно, не дожидаясь повесток.

Также в военкоматы приезжают и офицеры запаса, среди них и те, у кого есть боевой опыт. Им не вручали повесток, но из чувства долга они сами решили уточнить, есть ли потребность в их учетной специальности.

В военкомате у прибывших уточняют данные, с ними беседуют и проводят другие мероприятия.

Большая работа проводится и с теми гражданами, кто хочет заключить контракт и пойти добровольцами для участия в специальной военной операции.

Накануне заместитель военкома столицы полковник Максим Локтев сообщил, что мобилизационные мероприятия проходят по плану, без особого социального напряжения. Об этом писал KP.RU.