Пьяная жительница Москвы молотком разбила машину соседа и попала на видео

Пьяная жительница Москвы из мести разбила машину соседа. Фото: кадр из видео Фото: МВД Медиа

В Москве 40-летняя женщина молотком разбила лобовое и боковое стекла соседской иномарки. В момент совершения правонарушения жительница столицы находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Заявление в полицию написал 53-летний мужчина. Он сообщил, что соседка повредила его автомобиль, припаркованные во дворе дома на Дмитровском шоссе. Выяснилось, что между москвичами еще давно произошел конфликт. Немного выпив, женщина решила проучить своего недруга. Она вооружилась молотком и разбила стекла его авто. Материальный ущерб составил 46 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что женщина разгромила чужой автомобиль на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Сначала она разбила стекла машины, а после забралась на крышу транспортного средства и попрыгала на ней. Все действия нарушительницы попали на камеру.