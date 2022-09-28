Ликсутов: С открытием «Нагатинского затона» и «Кленового бульвара» метро в пешей доступности появится у более чем 50 тысяч москвичей

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метрополитена скоро полностью замкнется, сейчас завершается строительство оставшихся девяти станций. Метро придёт туда, где до сих пор его не было. В Дептрансе Москвы озвучили несколько цифр. Например, благодаря запуску «Нагатинского Затона» впервые метро в пешей доступности получат более 21 тысячи москвичей. Пока им приходится ездить до ближайшей станции «Коломенская» на наземном транспорте. Но ждать улучшений осталось недолго, и поездки станут комфортнее, сократившись на 20-25 минут. При этом на «Коломенской» будет свободнее. А открытие станции «Кленовый бульвар» приблизит метро ещё для 30 тысяч горожан. Кроме того, из других районов столицы можно будет быстро добраться до парка Коломенское.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина идет реализация крупнейшего проекта метростроения — БКЛ, — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Только с открытием двух станций «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» метро в пешей доступности появится у больше чем 50 тысяч москвичей».

По его словам, после того, как район Нагатинский Затон получит собственную станцию, он станет удобнее для жизни, бизнеса и прогулок.

«Всего после полного запуска БКЛ новые маршруты появятся у 3,3 миллиона жителей, - отметил заммэра. - Они смогут экономить до 45 минут в день».