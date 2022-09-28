Ефимов: в Москве откроют завод по производству грузовых электромобилей

Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о скором открытии в столице завода по созданию инновационных электрогрузомобилей. Площадку выбрали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Ранее ставшая резидентом ОЭЗ компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM) подписала Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли России. В ближайшие 4 года и шесть месяцев инвестор должен выполнить проект, в которых вложил уже более 300 миллионов рублей. При этом власти гарантируют ему стабильное развитие бизнеса. Например, в ОЭЗ резидент получил готовые помещения. Для эффективной работы будущего производства созданы все необходимые условия.

«Сейчас завод находится на завершающей стадии подготовки к запуску, - отметил заммэра. - Компания внедрила на производстве уже около 30 собственных инновационных решений».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что предприятие наладит выпуск бортовой электроники и электродвигателей. При этом почти в полном объёме локализует свое производство на территории столицы.

«Собственные разработки позволили предприятию отказаться от приобретения европейской техники, сконструировать производство полного цикла с минимальной зависимостью от сторонних поставщиков», - добавил глава ведомства.

Открытие завода превратит ОЭЗ «Технополис Москва» в один из центров развития российского электротранспорта. Ноу-хау компании могут в целом использоваться в отечественной промышленности.

КОНКРЕТНО

Разработка EVM касается силовой электроники, системы управления, конструкции батарей и других инженерных систем.

Электрогрузомобиль создан на основе шасси УАЗ «Профи» и имеет такие преимущества:

- способен перевозить грузы весом до одной тонны;

- одной зарядки хватает примерно на 300 километров;

- не вредит экологии;

- выделяет меньше на более чем 10 тонн выбросов углекислого газа в год, если сравнивать с таким же коммерческим авто с двигателем внутреннего сгорания;

- может использоваться в ретейле, логистике, доставке, ЖКХ и для прочих городских нужд.