Перед Ивановским мостом на МКАД столкнулись грузовик и легковушка Фото: Департамент транспорта Москвы

28 сентября, в среду, в Москве произошла авария на втором километре МКАД. В районе Ивановского моста столкнулись грузовой и легковой автомобиль, из-за чего движение других машин временно затруднено. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Подробностей пока не много, информация о пострадавших уточняется, как и обстоятельства случившегося. На месте аварии находятся экстренные службы города.

Ранее KP.RU сообщал о другой аварии на МКАД, когда на дороге загорелся грузовой автомобиль. Это случилось на 21 километре, в районе автовокзала "Южные ворота". Из кабины грузовика валили клубы густого, белого дыма, но информации о пострадавших не поступало.

Другое ДТП на Московской кольцевой автодороге случилось 24 сентября, на 79 километре МКАД. Тогда тут столкнулись сразу несколько автомобилей, среди которых был и грузовик. Фура во время столкновения перекрыла три полосы движения.