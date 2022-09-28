Москвичам рассказали о погоде в первые дни октября

Дождь и понижение температуры ожидается в Москве в выходные 1 и 2 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в предстоящие выходные, 1 и 2 октября, прогнозируются дожди и небольшое понижение температуры. Прохладно и сыро в столице будет и в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Синоптик пояснила, что погоду определит атмосферный фронт Атлантического циклона. В пятницу в городе ожидается теплая погода – воздух прогреется до +15…+16 градусов. Однако в первый день октября в Москве пройдет небольшой дождь, а столбики термометров понизятся сразу до +8…+10 градусов. Днем будет около +13…+15 градусов, сохранится юго-восточный ветер.

Позднякова предупредила: Москва окажется в зоне холодного атмосферного фронта. В течение всего воскресенья в городе ожидается облачная погода и дождь. Утром температура опустится до +9…+10 градусов, днем – до +10…+13 градусов.

Метеоролог добавила, что в понедельник, 3 октября, в городе продолжится похолодание. Столбики термометров опустятся еще на пару градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что желтый уровень погодной опасности из-за дождя и порывистого ветра до 15 м/с объявили в Московском регионе 28 сентября. В Москве предупреждение будет действовать до 20:00, а в области — до 21:00.