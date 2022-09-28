Суд Москвы признал экс-директора футбольной академии «Чертаново» виновным в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал экс-директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина виновным в двух эпизодах мошенничества, передает ТАСС. Бывший руководитель завышал количество игроков в спортивной школе, чтобы получать больше финансирования. Сам Ларин признал вину частично, заявив что корыстных целей у него не было: все деньги он тратил на экипировку и организацию поездок на сборы и соревнования для спортсменов.

Замоскворецкий суд Москвы в среду вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Наказание экс-руководителю школы назначат позже, после анализа всех собранных доказательств.

Судья отметила, что преступления Ларин совершил с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, он намеренно завышал количество игроков в академии с целью получения увеличенного финансирования. Общий ущерб составил 36 млн 211 тыс. рублей.

Сам экс-директор признал вину частично. Он сообщил что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил. Все средства шли на спортивный интернат «Чертаново», на экипировку и поездки спортсменов за рубеж.