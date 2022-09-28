Дмитрий Певцов приехал поддержать москвичей в резервном пункте мобилизации на ВДНХ

Открывшийся на ВДНХ временный резервный пункт мобилизации объединил три военных комиссариата столицы - Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Фото: Агентство городских новостей «Москва».

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов приехал в резервный пункт мобилизации на ВДНХ, чтобы поддержать получивших повестки москвичей и членов их семей. Известный актер поблагодарил горожан, вступающих в ряды Вооруженных сил РФ за мужество и готовность исполнить свой долг перед Родиной.

«Приехал сюда поддержать и тех, кто провожает - и которым сейчас, кстати скажу, сейчас сложнее гораздо, - и тех, кто сейчас проходит процесс мобилизации. Словом, взглядом поддержать. Я приехал поддержать, поскольку сердцем и душой я с ними со всеми», - рассказал Дмитрий Певцов журналистам.

Артист отметил, что с самого начала СВО он много общался с военнослужащими в госпиталях и беженцами, переехавшими в Россию из Донбасса.

«Низкий поклон всем родным тех людей, родственники которых сейчас идут защищать нас. Им и, конечно же, бойцам, которые сейчас находятся на передовой, которые туда едут», - поблагодарил Дмитрий Певцов.

Открывшийся на ВДНХ временный резервный пункт мобилизации объединил три военных комиссариата столицы - Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Он разместился в одном из павильонов выставочного комплекса. Мобилизационный пункт организован по типу «одного окна». Здесь получившие повестку граждане проходят медкомиссию и оформляют необходимые документы. В павильоне много просторных и комфортных помещений, где у мобилизованных есть возможность сфотографироваться на память и попрощаться с близкими.

Ранее в Москве открылись и другие временные пункты мобилизации. Они начали свою работу в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Дополнительные мобилизационные пункты в столице открываются для удобства горожан. Такие временные помещения позволяют обеспечить комфортные условия для мобилизованных граждан и помогают оградить от беспокойства москвичей, проживающих в непосредственной близости от действующих военкоматов. Места для временных резервных пунктов мобилизации выбирались с учетом наличия просторных помещений, необходимых для комфортного пребывания в них посетителей, транспортной доступности, а также близости к уже работающим военкоматам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По решению правительства РФ, за всеми, кто проходит по частичной мобилизации, сохранятся их рабочие места. Вернувшись, люди смогут вновь приступить к своим обязанностям. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные москвичи будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно.