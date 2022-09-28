Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 10:36

Водитель легкового автомобиля госпитализирован после столкновения с грузовиком на МКАД

Водитель находится в тяжёлом состоянии
Сергей КУДРИН
Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы

Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы

28 сентября, в среду, был госпитализирован водитель легкового автомобиля "Лада", после того как столкнулся с грузовой фурой "Рено". Сообщается, что мужчина находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет пресс-служба ГИБДД Москвы.

Как сообщают в ведомстве, водитель "Лады" был госпитализирован, он находится в тяжёлом состоянии. Судя по снимку, сделанному сотрудниками на месте происшествия, автомобиль от удара разорвало пополам. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте находятся экстренные службы города, включая спасателей МЧС и сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Ранее KP.RU сообщал о первой информации, полученной об этом столкновении. Было известно, что на втором километре МКАД, перед Ивановским мостом, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Из-за аварии движение временно затруднено.