Водитель легкового автомобиля госпитализирован после столкновения с грузовиком на МКАД

Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы

28 сентября, в среду, был госпитализирован водитель легкового автомобиля "Лада", после того как столкнулся с грузовой фурой "Рено". Сообщается, что мужчина находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет пресс-служба ГИБДД Москвы.

Как сообщают в ведомстве, водитель "Лады" был госпитализирован, он находится в тяжёлом состоянии. Судя по снимку, сделанному сотрудниками на месте происшествия, автомобиль от удара разорвало пополам. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте находятся экстренные службы города, включая спасателей МЧС и сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Ранее KP.RU сообщал о первой информации, полученной об этом столкновении. Было известно, что на втором километре МКАД, перед Ивановским мостом, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Из-за аварии движение временно затруднено.