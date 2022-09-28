Жители Москвы стали реже ходить в рестораны после объявления мобилизации

Москвичи стали реже ходить в рестораны после объявления мобилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве с 21 сентября, то есть после объявление частичной мобилизации, горожане стали реже ходить в рестораны. На прошлой неделе трафик общепитом сократился на 17%, при этом по сравнению с показателями 2021 года посещаемость упала на 27%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies.

Отмечается, что в некоторых заведениях фиксируется падание трафика до 50%. Кроме того, на 18% сократилась выручка ресторанов. В регионах средние показатели остались прежними. По мнению аналитиков, часть граждан отказалась от походов в рестораны из-за стресса. Также снижение трафика могло произойти после отъезда некоторых россиян заграницу.

Меньше всего посетителей - в общепитах, расположенных в торговых центр: это связано с оттоком покупателей. С аналогичными проблемами рестораторы сталкивались во время пандемии COVID-19 и сначала СВО. По словам экспертов, не исключено, что при сокращении продаж, ресторанный бизнес в столице начнет сокращаться.

Ранее KP.RU сообщал, что спрос на аренду жилья в Москве упал после объявления частичной мобилизации. Активность арендаторов снизилась в среднем на 15%.