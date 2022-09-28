Суд Москвы арестовал иностранца Владислава Кривого по делу о шпионаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу иностранного гражданина Владислава Кривого, подозреваемого в шпионаже. Он будет находиться в СИЗО как минимум два месяца – до 27 ноября. В пресс-службе суда не уточнили, гражданином какого государства он является, сообщает ТАСС.

«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 27 сентября 2022 года в отношении Кривого Владислава Валериевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября», — сказано в сообщении.

В столичном суде не стали разглашать детали уголовного дела. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. По информации «Интерфакса», арестованный – гражданин Украины, бывший сотрудник СБУ.

Ранее KP.RU сообщал, что суд Москвы признал экс-директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина виновным в мошенничестве. Он увеличивал количество игроков в спортивной школе, чтобы получать большое финансирования. Ларин частично признал вину.