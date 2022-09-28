Устав Москвы изменили на основе обновленной Конституции РФ. ФОТО Стоян Васев/ТАСС

Депутаты Мосгордумы в ходе пленарного заседания приняла закон о внесении изменений в Устав Москвы. Они привели документ в соответствие с обновленными статьями Конституции РФ и федеральным законодательством, сообщает ТАСС.

Уточняется, что политики поддержали закон «О внесении поправок в статьи 5, 9, 13, 35, 36, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 66 и 79.2 Устава города Москвы». Финальный вариант законопроекта рассмотрели в среду, 28 сентября. В его поддержку 33 депутата Мосгордумы поставили подписи.

Согласно измененному документу, расширяются полномочия Москвы по вопросам молодежной политики, защите семьи, материнства, отцовства и детства. Также обновления в уставе затрагивают процедуру назначения на должность прокурора Москвы: кандидатуру утверждает президентом страны после консультаций и обсуждений в Совете Федерации.

«Стабильная деятельность столичного парламента обеспечит решение стоящих перед городом и страной стратегических задач», — добавил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее KP.RU сообщал, в Москве открыли мобильную приемную для сбора информации о нарушениях при призыве. Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов поможет урегулировать проблемы, связанные с частичной мобилизацией на территории Москвы.