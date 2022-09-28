В честь главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина назовут новый сорт яблонь Фото: Артем КИЛЬКИН

В честь главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина решили назвать новый сорт яблок, который создали селекционеры научно селекционно-технологического центра садоводства и питомниководства, о чём пишет KP.RU.

Как заявляет друг Владимира Сунгоркина, художник Никас Сафронов, он пообщался с учёными из центра. Научные сотрудники тоже читают "Комсомолку", и выразили глубочайшие соболезнования в связи со скоропостижной смертью главного редактора. Во время разговора возникла идея дать имя Сунгоркина новому сорту яблок, над которым работали последние 15 лет, однако до сих пор яблоня имела лишь порядковый номер.

Фото: предоставлено Никасом Сафроновым

Сорт, который назовут в честь Сунгоркина, это небольшая, но очень плодовитая яблоня, крайне устойчивая к низким температурам. Сафронов оплатил все издержки по подготовке документов к присвоению яблоне имени главного редактора "Комсомольской правды", бумаги будут отправлены и в международный реестр сортов.

Как отметил художник, дать имя новому сорту яблок - дело более сложное, чем присвоить имя найденной звезде. Звёзды, по его словам, открывают ежедневно, а вот над яблоками селекционеры трудятся годами и десятилетиями. Сафронов сравнил этот процесс с выведением породистых скакунов, и с научным открытием.

Ранее KP.RU сообщал о том, что главного редактора издания Владимира Сунгоркина похоронили 16 сентября на Троекуровском кладбище. Он скончался 14 сентября, в возрасте 68 лет, во время экспедиции по Приморскому краю. Причиной смерти стал инсульт.