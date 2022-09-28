Двух студенток МГУ отчислят после конфликта с однокурсником, который устроил акцию в поддержку ЛНР Фото: Иван ВИСЛОВ

Комиссия по студенческим делам факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова отчислит двух студентов и вынесет приговор еще пятерым учащимся за нарушение устава ВУЗа. Молодые люди выступили против патриотической акции с флагом ЛНР, которую устроил их однокурсник, передает ТАСС.

Заседание комиссии прошло 27 сентября. На повестке стоял вопрос о «недопустимом поведении студентов в публичном пространстве».

Ранее появилась информация о том, что студент журфака МГУ провел в стенах образовательного учреждения акцию с флагом Луганской народной республики и Z-символики на одежде. Несколько учащихся резко осудили действия молодого человека и негативно высказались по отношению к нему в соцсетях. Студентов обвинили в грубости и нетерпимости к выражению патриотизма.

Ранее KP.RU сообщал, что жительница Подмосковья написала донос на бывшего мужа, уклоняющегося от частичной мобилизации. Женщина оставила полицейским личные данные мужчины, например, его номер телефона и фактический адрес проживания.