Поезда на Савёловском и Белорусском направлениях МЖД с октября будут ходить по-другому

Фото: пресс-служба МЖД

График движения поездов по Савёловскому и Белорусскому направлению МЖД в Москве изменится с октября из-за проводимой реконструкции двух станций МЖД-1, а также усиления энергообеспечения двух участков. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Речь идёт о двух реконструируемых станциях: Тимирязевской и Лианозово. Усиливать подачу энергии планируют на участках Дмитров - Каналстрой и Лобня - аэропорт Шереметьево. Например, на Тимирязевской станции МЦД-1 уже подшивают навесы в форме "ласточкиного хвоста", а в вестибюле облицовывают стены гранитом и монтируют эскалаторы с лифтами.

Изменения в движении поездов на участках Москва - Бутырская - Бескудниково, Лобня - аэропорт Шереметьево и станции Марк затронут, в основном, ночное время, чтобы не мешать дневному пассажиропотоку. Однако изменения в расписании аэроэкспрессов и пригородных поездов всё же есть.

С 10:15 до 14:10 ежедневно из расписания будут выводиться электрички №6351 Савелово - Москва отправлением в 11:38 и №6304 Москва - Талдом в 14:48, и ещё четыре поезда будут ходить по укороченным маршрутам. С полным списком изменений можно ознакомиться в приложении МЖД, либо на самих станциях.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве начали прокладывать тоннель на перегоне «ЗИЛ» - «Крымская» Троицкой линии метро.