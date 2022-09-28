Собянин рассказал о результатах дополнительной проверки мобилизационных повесток в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах дополнительной проверки мобилизационных повесток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве сотрудники военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнили данные о военнообязанных, а также проверили ранее разосланные мобилизационные повестки на соответствие с указом президента и приказом Министерства обороны РФ. Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что после проверки военкоматы Москвы отправили уведомления об отзыве аннулированных после проверки повесток. Теперь на линиях 122 и 7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал: сюда граждане смогут обращаться с жалобами по вопросам призыва.

Кроме того, в военкоматах появились группы, которые также уполномочены исправлять неточности, связанные с частичной мобилизацией. Работа будет проводиться постоянно.

Ранее KP.RU сообщал, что мобилизованные граждане продолжают прибывать в военкоматы Москвы. Большая работа проводится и с теми мужчинами, которые хотят заключить контракт и пойти добровольцами для участия в СВО.