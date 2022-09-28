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Общество28 сентября 2022 13:02

Московский вуз отказался выдавать бумажные справки студентам для отсрочки частичной мобилизации

А военкомат принимает только документы на бумажном носителе
Елена АКИМОВА
Московский вуз отказался выдавать бумажные справки студентам для отсрочки частичной мобилизации

Московский вуз отказался выдавать бумажные справки студентам для отсрочки частичной мобилизации

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Студенты Российского технологического университета — МИРЭА (РТУ-МИРЭА) столкнулись с тем, что вуз не может выдать им бумажные справки, так как в учреждении образовательный документооборот. А военкоматы принимают только бумажные варианты с подписью и печатью.

Проблема в том, что проверить подлинность электронного документа военкоматы не могут из-за отсутствия данного вида документооборота.

Проверить электронную подпись на подлинность в военкомате не могут из-за отсутствия электронного документооборота. О проблемах знают и в вузе, и в военкомате, но никто не идет навстречу студентам.

- Ребята в МИРЭА сталкиваются с этой проблемой из года в год. Я обратилась с письменным заявлением в Военный комиссариат по Московской области и отправила письменное обращение в военкомат по городам Королев и Мытищи. <…> У сына призывная комиссия в конце ноября, очень надеюсь, что получится оформить отсрочку в связи с обучением, — сказала мать одного из первокурсников «360».

Заместитель военного комиссара Московской области, полковник Дмитрий Жиглин подчеркивает, что военкомат ежегодно предупреждает, что справки должны быть на бумажном носителе. А электронный документооборот в военных комиссариатах Московской области не ведется, также есть приказ министра обороны «Об инструкциях по делопроизводству в вооруженных силах».

Сотрудник военкомата посоветовал в случае отказа предоставить справку, уточнять ФИО и должность сотрудника канцелярии вуза и передавать в военкомат.

В РТУ-МИРЭА на вопрос телеканала о ситуации не ответили. На сайте вуза говорится, что могут предоставить только электронную справку и никак иначе.

Чуть позже стало известно, что военным комиссаром Москвы были даны указания военным комиссариатам о принятии от РТУ МИРЭА справок, подписанных электронной подписью, с последующей проверкой данных справки через базу данных вуза.

Тем временем, студенты высших и среднеспециальных профессиональных учебных заведений не подлежат частичной мобилизации, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Российские граждане могут быть призваны в рамках частичной мобилизации только с помощью повестки. При этом гражданин должен поставить на документе свою подпись, пишет РИАМО.