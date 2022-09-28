Московский вуз отказался выдавать бумажные справки студентам для отсрочки частичной мобилизации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Студенты Российского технологического университета — МИРЭА (РТУ-МИРЭА) столкнулись с тем, что вуз не может выдать им бумажные справки, так как в учреждении образовательный документооборот. А военкоматы принимают только бумажные варианты с подписью и печатью.

Проблема в том, что проверить подлинность электронного документа военкоматы не могут из-за отсутствия данного вида документооборота.

Проверить электронную подпись на подлинность в военкомате не могут из-за отсутствия электронного документооборота. О проблемах знают и в вузе, и в военкомате, но никто не идет навстречу студентам.

- Ребята в МИРЭА сталкиваются с этой проблемой из года в год. Я обратилась с письменным заявлением в Военный комиссариат по Московской области и отправила письменное обращение в военкомат по городам Королев и Мытищи. <…> У сына призывная комиссия в конце ноября, очень надеюсь, что получится оформить отсрочку в связи с обучением, — сказала мать одного из первокурсников «360».

Заместитель военного комиссара Московской области, полковник Дмитрий Жиглин подчеркивает, что военкомат ежегодно предупреждает, что справки должны быть на бумажном носителе. А электронный документооборот в военных комиссариатах Московской области не ведется, также есть приказ министра обороны «Об инструкциях по делопроизводству в вооруженных силах».

Сотрудник военкомата посоветовал в случае отказа предоставить справку, уточнять ФИО и должность сотрудника канцелярии вуза и передавать в военкомат.

В РТУ-МИРЭА на вопрос телеканала о ситуации не ответили. На сайте вуза говорится, что могут предоставить только электронную справку и никак иначе.

Чуть позже стало известно, что военным комиссаром Москвы были даны указания военным комиссариатам о принятии от РТУ МИРЭА справок, подписанных электронной подписью, с последующей проверкой данных справки через базу данных вуза.

Тем временем, студенты высших и среднеспециальных профессиональных учебных заведений не подлежат частичной мобилизации, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Российские граждане могут быть призваны в рамках частичной мобилизации только с помощью повестки. При этом гражданин должен поставить на документе свою подпись, пишет РИАМО.