«Желтый» уровень опасности объявили в Москве в ночь с 28 на 29 сентября из-за сильного тумана

"Оранжевый" уровень опасности объявили в Москве из-за надвигающегося ночного тумана Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20:00 28 сентября до 04:00 29 сентября в Москве объявлен "желтый" уровень опасности не только из-за дождей, но и из-за тумана, который накроет город. Предупреждение было опубликовано на сайте Гидрометцентра России.

Туман обещает быть очень густым, особенно внимательными следует быть водителям, так как видимость по оценкам синоптиков составит от 200 до 700 метров, не более. Такой же плотный туман обещают и жителям Московской области.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 27 сентября уже был густой туман, из-за которого публиковались многочисленные предупреждения о плохой видимости и повышенной опасности. Тогда водителям столицы рекомендовали не совершать резких манёвров, внимательно следить за соблюдением скоростного режима, соблюдать дистанцию и ни в коем случае не пользоваться смартфоном во время вождения, чтобы не потерять концентрацию в условиях повышенного риска.