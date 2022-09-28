Синоптик Позднякова сообщила, когда выпадет первый снег в Москве

Синоптик Позднякова рассказала о том, когда ожидать первый снег в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый снег выпадет в Москве уже к концу октября, однако с большой долей вероятности он будет смешан с дождём. Об этом пишет "Москва 24", со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Так как первый снег ожидается в последней декаде октября, в то же время в Москву придут и устойчивые заморозки. Температура днём, к концу месяца, будет держаться в пределах около нуля, прыгая то в плюс, то в минус. Ночью будет значительно холоднее, днём - чуть теплее, и это очень хорошие условия для выпадения снега. Разумеется, первый снег в столице станет, вероятнее всего, мокрым.

- Это будут дожди и мокрый снег или в чистом виде снег, но, скорее всего, все-таки он будет мокрый. Но в любом случае он появится за окнами наших домов, — говорит Позднякова.

Периодические же заморозки в Москве уже были, и будут всё чаще - ближайшие ожидаются уже в конце текущей недели, в ночь на 30 сентября.

Ранее KP.RU сообщал о том, какая погода ожидает москвичей в первые дни октября.