Психически нездоровая женщина насильно заперла врача в квартире на юго-востоке Москвы

Женщина насильно заперла врача в квартире на юго-востоке Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Женщина насильно заперла врача в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме номер 5 на 4-м Вешняковском проезде. Женщина заперла в своей квартире врача и отказалась выпускать. На место вызвали полицию. К дому 5 корпус 2 прибыли правоохранители отдела внутренних дел по району Рязанский ЮВАО.

Уточняется, что заложника взяла 50-летняя женщина. По данным источника, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В Главном управлении МВД России по Москве информацию пока не прокомментировали.

Ранее KP.RU рассказывал о том, как москвичка придумала захват в заложники собственного сына, чтобы выгнать из квартиры пьяного мужа. Она сообщила экстренным службам, что супруг заперся в квартире с их ребенком и пустил газ. Прибывшие на место правоохранители и спасатели выяснили, что вызов был ложным.