Подвал строящегося здания горит на северо-западе Москвы на Волоколамском шоссе

Строящееся здание горит на северо-западе Москвы Фото: Мария ЛЕНЦ

28 сентября, в данный момент, горит строящееся здание на северо-западе Москвы, возле дома № 97 на Волоколамском шоссе. Сообщается, что в подвале загорелись лакокрасочные и строительные материалы, о чём пишет ТАСС, со ссылкой на городские экстренные службы.

По сообщениям источника, пожар вспыхнул в подвале строящегося здания, и сейчас его площадь составляет порядка 100 квадратных метров. Причины возгорания легковоспламеняющихся материалов пока неизвестны. Из здания эвакуировали восемь человек, по предварительной информации пострадавших нет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве вспыхнул пожар в жилом многоэтажном доме, по адресу Дмитровское шоссе, 94. Пожар удалось потушить в считанные минуты - в 14:48 поступил вызов, и в 15:05 огонь уже ликвидировали. По предварительным данным, горели личные вещи жильцов, сложенные на балконе