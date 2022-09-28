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Общество28 сентября 2022 16:40

Вопросы по частичной мобилизации в Москве отрабатывают больше 1000 операторов «Службы 122»

В день приходит по несколько тысяч обращений по мобилизации
Сергей КУДРИН
Вопросы по частичной мобилизации в Москве отрабатывают больше 1000 операторов "Службы 122"

Вопросы по частичной мобилизации в Москве отрабатывают больше 1000 операторов "Службы 122"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более тысячи операторов "Службы 122" принимают и обрабатывают обращения по вопросам частичной мобилизации в Москве. Им помогает единая справочная служба правительства столицы, о чём пишет Агентство городских новостей "Москва", со ссылкой на управления по обеспечению работы общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

По словам Савицкого, каждый день операторы получают по несколько тысяч звонков от граждан, интересующихся ситуацией с частичной мобилизацией в Москве. Для обработки всех этих заявок круглосуточно трудятся больше тысячи сотрудников.

Также существует специальная группа операторов, работающая по индивидуальным вопросам. Как правило, они касаются тех ситуаций, когда гражданин получил повестку, но у него остались те или иные вопросы. Эта группа работает с 08:00 до 20:00, и их задача заключается в обработке запроса и передаче их в соответствующий военкомат.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве вуз отказался выдавать бумажные справки для отсрочки от мобилизации, хотя военкоматы принимают только бумажные варианты документов.