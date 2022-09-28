В Москве после проверки документов направленные студентам повестки были отозваны

В военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве перепроверяют списки мобилизованных на военную службу. В некоторых случаях направляют уведомление об их отзыве. Так, студенту второго курса московского вуза аннулировали повестку после того, как он предоставил необходимые документы в военкомат.

- Меня зовут Алексей, я учусь очно на втором курсе московского вуза. 26 сентября получил повестку на руки, сразу в ней расписался. Вчера получил справку в университете о том, что учусь, и сегодня прибыл сюда для уточнения документов. Здесь на месте предоставил все необходимые документы, их рассмотрели, отозвали повестку и написали, что не подлежит мобилизации, - рассказал москвич журналистам.

Аналогичный случай произошел с учащимся Пермской фармацевтической академии. Студент получил повестку, когда приехал к родителям в Москву.

- Меня зовут Степан, я приехал в Москву к родителям по семейным обстоятельствам и получил тут повестку. Так как у меня есть отсрочка, я расписался и не волновался по этому поводу. Думал, может, какие-то документы не пришли в военкомат. На руках у меня все справки были, и я пришел сюда. Они посмотрели документы и отозвали повестку, - рассказал молодой человек.

Ранее то, что в Москве идет сверка и корректировка списков мобилизованных горожан, подтвердил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что столичные военкоматы отзывают не соответствующие требованиям повестки. Глава города рассказал, что в военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

- С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указа Президента и приказов Минобороны России, - написал Сергей Собянин на сайте мэра Москвы.

Глава города уточнил, что после дополнительной сверки списков военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток москвичам, которых мобилизовали на основании недостоверных или неточных данных.

Сергей Собянин пообещал, что военкоматы будут и дальше уточнять списки призванных на службу. Кроме того, в столице появилась телефонная горячая линия по вопросам мобилизации. Уточнить информацию по призывным повесткам москвичи могут по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.

Напомним, на военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. По решению правительства России, за всеми, кто уйдет служить в рамках частичной мобилизации, сохранятся их рабочие места. Вернувшись, люди смогут вновь приступить к своим обязанностям.