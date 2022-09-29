Столичное предприятие расширило производство тестов на грипп и коронавирус

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Экспресс-тесты на ковид и грипп уже не первый год выпускаются одним из столичных предприятий в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, за три месяца компания стала производить их в девять раз больше.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Это позволит заместить на рынке импортные аналоги, - отметил глава ведомства. - Благодаря этому компания «Имбиан Лаб» значительно расширит географию поставок на зарубежные рынки».

По его словам, за квартал производитель в полтора раза нарастил и поставки в Таджикистан, Узбекистан, Донецк экспресс-тестов на антиген к коронавирусу, а также на антитела для проверки на грипп и ковид.

Гендиректор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова отметила, что определение точного диагноза при инфекциях, особенно таких, как грипп типов А и В, коронавирус, должно быть максимально удобным и оперативным.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«От вовремя поставленного диагноза зависит тактика лечения, которая может сократить сроки болезни и снизить риски развития осложнений, - добавила представитель компании. - Кроме того, оперативное обнаружение инфекции поможет остановить ее распространение».

Предприятие находится на площадке «Алабушево» ОЭЗ Москвы. На занятых им 2,5 тысячах квадратных метров работают лаборатории, производственные участки и офис. Благодаря созданным в столичной ОЭЗ условиям компания продолжает создавать инновационные продукты.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, производитель экспресс-тестов на ковид и грипп планирует наладить в особой экономической зоне выпуск примерно 50 видов диагностических систем. «С их помощью можно выявить большое число инфекций и отклонений в организме человека», - уточнил Дегтев.