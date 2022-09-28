В Москве 30 сентября перекроют центральные улицы и набережные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о перекрытии дорог 30 сентября. Временные ограничения будут введены на центральных улицах и набережных столицы.

Какие улицы будут перекрыты:

С 6:00 утра ограничат проезд по Ильинке, Варварке, Москворецкой улицам. Знаки появятся на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск.

С 13:00 - перекрытие движения на Болотной, Большой Ордынке. Пятницкой улице, Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной.

С 14:00 - под ограничением Старая площадь и Китайгородский проезд.

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