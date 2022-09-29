Владимир Ефимов: 140 московских компаний получают поддержку от города

140 столичных компаний получили специальные статусы, которые позволяют сокращать объем налоговых отчислений, а сэкономленные деньги направлять на развитие производства. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столица помогает ценным для нее предприятиям. Для этого 140 столичных компаний получили специальные статусы, которые позволяют сокращать объем налоговых отчислений, а сэкономленные деньги направлять на развитие производства. Общий объем инвестиций таких предприятий за пять лет составил 153 млрд. рублей, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы продолжаем поддерживать инвестиционную активность в столице. Например, присваиваем предприятиям специальные статусы, которые позволяют снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%, – сообщил Владимир Ефимов. - Сегодня такими льготами пользуются 140 московских компаний из разных отраслей, в том числе производители пищевых продуктов, лекарств, кабелей. 66 предприятий имеют статус промышленного комплекса, 42 – технопарка, 18 – якорных резидентов, 14 – инвестиционных приоритетных проектов. Совокупный объем их вложений за последние пять лет превысил 153 миллиарда рублей».

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента вложили в развитие производств 113,5 млрд рублей инвестиций, а предприятия со статусом инвестиционного приоритетного проекта – еще 39,7 млрд рублей. В этом году перечисленные статусы компаниям продлят автоматически в рамках антикризисной поддержки. Что позволит им быть уверенным в получении налоговых льгот.

Также известно, что для развития производств и повышения эффективности предприятий в Москве разработан целый пакет из более чем 20 мер системной поддержки. В марте правительство столицы утвердило набор антикризисных мер помощи бизнесу, включающий свыше 80 преференций, направленных на поддержку занятости, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, локализацию высокотехнологичных производств.