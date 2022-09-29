Синоптик Леус сообщил дату выпадения первого снега в Москве

Первый снег может выпасть в Москве уже на второй неделе октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый снег в Москве может выпасть уже в начале октября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью «Вечерней Москве». Он добавил, что этот срок не будет аномальным: хоть в последние два года первый снег в столице выпадал в 20-х числах месяца, более традиционной датой для этого явления остается вторая неделя октября.

Снегопады в Новосибирске и других городах на юге Западной Сибири не свидетельствуют о том, что снег скоро выпадет и в Москве.

- К столичному региону данные процессы никак не относятся. В Москву все барические образования, а вместе с ними и иные погодные явления, приходят с западных, северо-западных и юго-западных румб, — отметил Михаил Леус.

Ранее KP.RU рассказал, какой будет погода в столице в начале октября.