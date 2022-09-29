Владимир Ефимов: в Москве 4000 сделок с недвижимость заключены с помощью электронных договоров

В целом столица оформила в электронном виде уже четыре тысячи договоров с бизнесом и гражданами Фото: EAST NEWS

Город оформил в электронном виде 4000 сделок по результатам торгов по продаже и аренде недвижимости, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Электронные торги проводятся в Москве с 2014 года, однако до 2020 года документы по их итогам оформлялись в бумажном виде. С начала 2020 года город начал заключать онлайн-сделки по продаже объектов нежилого фонда, а в 2021-м – по аренде помещений и земельных участков. В целом столица оформила в электронном виде уже четыре тысячи договоров с бизнесом и гражданами», – рассказал Владимир Ефимов.

Напомним, до 2020 года Москва жила в «бумажной эре»: все сделки с недвижимостью оформлялись на бумаге, состояли из 11 шагов, покупателю необходимо было лично обивать пороги различных инстанций. Сейчас для подписания договора купли-продажи или договора аренды и акта приема-передачи объекта достаточно сделать несколько кликов в личном кабинете на Инвестиционном портале Москвы, а регистрацией прав в Росреестре занимается Департамент городского имущества. «В 2020 году в электронном виде было заключено 898 договоров, в 2021-м – 2166, а с начала 2022 года – 936», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Да и сама система стала абсолютно прозрачной. Информация о выставленной на продажу московской собственности публикуется в разделе «Имущество от города» Инвестиционного портала столицы. Там доступны подробные описания объектов, есть возможность дистанционно осмотреть помещение или здание, оценить его расположение. Сервисы и возможности ресурса постоянно дорабатываются. Так, в этом году появился аналитический раздел, который не только позволяет оценить инвестиционную привлекательность лота, но и получить необходимую информацию о нем в наглядной графической форме.

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев уточнил, что страница каждого лота стала более информативной: теперь здесь доступны обезличенные данные геоаналитики, сведения об инфраструктуре и транспортной доступности объекта. Пользователи могут получить информацию о численности, поле и возрасте населения на расстоянии до полукилометра от выбранного объекта. Это поможет предпринимателям оценить, подходит ли объект для старта или масштабирования бизнеса в выбранном районе.