Мужчина признался в убийстве коллеги после пьяной ссоры в Новой Москве

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новой Москве рабочий сознался в убийстве коллеги на почве конфликта, который произошел во время совместного распития алкоголя, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. Преступление было совершено вечером в среду 28 сентября в поселении Рязановское.

Мужчины выпивали, сидя в подсобном помещении. Во время ссоры один из них ударил оппонента в грудь ножом. От полученной травмы пострадавший вскоре скончался.

- Подозреваемого задержали, в ходе допроса он полностью признал свою вину, — уточняется в сообщении ведомства.

Следствие намерено ходатайствовать об его аресте на время расследования убийства. Вопрос о мере пресечения в ближайшее время рассмотрит Щербинский районный суд.

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