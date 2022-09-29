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Общество29 сентября 2022 8:00

Посетителей не пустят в Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены 29 и 30 сентября

Ограничения связаны с подготовкой и проведением митинга в честь референдумов в республиках Донбасса
Ирина РЕБРИКОВА
Мавзолей Ленина будет недоступен для посетителей два дня

Мавзолей Ленина будет недоступен для посетителей два дня

Фото: "КП" Архив

Жители Москвы и туристы не смогут 29 и 30 сентября посетить Мавзолей Ленина, а также некрополь у Кремлевской стены, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны. Ограничения вводятся и в дневное, и в ночное время.

В сообщении уточняется, что ограничения связаны с подготовкой и проведением государственных мероприятий.

Ранее KP.RU сообщил о том, что с 6:00 30 сентября также будут перекрыты и многие улицы и площади в центре столицы. Речь идет об Ильинке, Варварке, Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережных, Васильевском спуске, Большой Ордынке, Старой площади, Китайгородском проезде и других набережных, улицах и площадях.

Это связано с предстоящим митингом в поддержку итогов недавно состоявшихся референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Он должен состояться 30 сентября.